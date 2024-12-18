18/12/2024 18:06

政府推動黃金市場發展工作小組成立，本月內舉行首次會議

《經濟通通訊社18日專訊》行政長官在今年《施政報告》中提出，由財經事務及庫務局成立工作小組，全面檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推行建立國際黃金交易中心的工作，並就優化市場交易和監管機制、國內外推廣等擬定方案。政府今日宣布推動黃金市場發展工作小組正式成立，並預計本月內舉行第一次會議。



*財庫局局長擔任主席*



工作小組由財經事務及庫務局局長擔任主席，成員包括相關政府官員、監管機構、金融機構、交易所的代表和業內人士。工作小組並會因應個別議題邀請其他業界人士參與討論。財庫局局長許正宇表示，本月內將舉行第一次會議，期待與成員緊密協作、積極討論，合力為發展香港黃金市場擬定周全的實施計劃。



*推動構建國際級黃金倉儲設施*



許正宇稱，構建國際黃金交易中心是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。行政長官在今年《施政報告》中表示要吸引國際黃金現貨在香港儲存，推動黃金交易、清算和交割，更可發展香港成為黃金交易中心。政府將推動構建國際級黃金倉儲設施，在增加倉儲的基礎上，擴展保險、檢測認證、物流等相關配套金融業務，同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，形成完整的黃金交易中心，並在適當時機探索與內地金融市場互聯互通。(cl)