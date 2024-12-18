18/12/2024 08:51

【外圍經濟】美國11月零售銷售超預期上升，工業產值意外下滑

《經濟通通訊社18日專訊》美國11月零售銷售穩步上升，得益於激增的汽車採購和強勁的網購。



美國普查局周二(17日)公布的數據顯示，11月未經通脹因素調整的零售銷售增長0.7%，前兩個月數據則獲得上修。剔除汽車後，零售銷售連續第二個月增長0.2%。



報告的13個類別中有7個錄得增長。在利率下降，以及經銷商大幅年終折扣推動下，Ward's Automotive Group追蹤的汽車銷量上個月達到3年多來最強水平。此外，電商銷售額增長1.8%，黑色星期五和網絡周一促銷活動為網店帶來巨額收入。



*11月份工業產值意外連續第三個月下降*



美國11月份工業產值意外連續第三個月下降，原因是公用事業和礦業走弱。



聯儲局周二公布的數據顯示，美國製造業、礦業和公用事業產值下降0.1%。10月數據被下修為下降0.4%。經濟師預估中值為增長0.3%。



製造業產值增長0.2%，不及預期。10月數據被下修為下滑0.7%。聯儲局表示，儘管波音罷工得到解決，但航空航天設備產值下降，主要原因是飛機零組件產量下降。(rc)