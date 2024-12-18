18/12/2024 10:16

【外圍經濟】歐洲股市下跌，法國和德國政局不確定性打壓市場情緒

《經濟通通訊社18日專訊》歐洲股市周二(17日)下跌，法國及德國政局面臨不確定性打壓市場情緒，投資者亦正在為即將公布的歐元區通脹數據和美國利率決定做準備。



斯托克歐洲600指數收盤下跌0.4%，連續第四天下跌，銀行、能源和電信板塊領跌。



今年歐洲股市表現不及美國，後者受益於科技股的高集中度。斯托克600指數2024年以來僅上漲了7.2%，而標普500指數則上漲27%。



RBC Wealth Management不列顛群島和亞洲投資策略主管Frederique Carrier表示，儘管歐洲宏觀經濟和地緣政治挑戰意味在6至12個月內有必要低配歐股，但未來仍有機會。(rc)