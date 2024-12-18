18/12/2024 13:46

【外圍經濟】日本央行明天料按兵不動，或暗示1月加息

《經濟通通訊社18日專訊》「彭博經濟研究」指出，日本央行行長植田和男將在周四（19日）的貨幣政策會議上按兵不動，並暗示在1月24日的會議上加息。



「彭博經濟研究」認為，這個月不加息的原因是政治因素。首相石破茂領導的執政聯盟在眾議院選舉中慘敗，政治力量受到削弱，剛剛推動國會通過了一項刺激計劃。在這一大背景下，提高借貸成本可能會招來麻煩，而如果再等一段時間，央行就可以避免這種風險。



此外，當前的經濟環境似乎有利於日本央行實現政策正常化。工資和價格數據表明，2%的通脹目標愈來愈有把握實現。「彭博經濟研究」預計，植田和男將在新聞發布會上暗示1月份可能會採取行動。現時預計2025年央行將加息3次，每次0.25厘，到7月份會將目標利率提高到1厘。(rc)