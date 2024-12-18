18/12/2024 15:26

【外圍經濟】澳洲監管機構起訴幣安，涉誤將散戶歸類為批發客戶

《經濟通通訊社18日專訊》澳洲證券和投資委員會(ASIC)周三起訴加密幣交易所幣安(Binance)，指該公司錯誤將散戶歸類為批發客戶，損害消費者權益。



ASIC去年取消幣安在澳洲的金融服務牌照。該委員會指，幣安在2022年7月至2023年4月期間，向505名澳洲散戶投資者提供虛擬衍生產品，這些投資者被錯誤地歸類為批發客戶。ASIC副主席Sarah Court表示，客戶中有許多遭受重大經濟損失。



ASIC表示，幣安未能向這些客戶提供產品披露聲明，以及合規的爭議解決機制，此前還有其他一些違規行為，將對幣安尋求處罰、聲明和不利宣傳令。(rc)