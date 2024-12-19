19/12/2024 17:13

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美公布第三季個人消費等數據

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局昨日宣布減息0.25厘，但主席鮑威爾在記者會上，就未來利率走勢發出鷹派信息，美股三大指數收市報跌。道指跌1123.03點或2.58%，報42326.87點，連跌10個交易日，創1974年以來最長連跌紀錄；標普500指數跌178.45點或2.95%，報5872.16點；納指跌716.37點或3.56%，報19392.69點。港股方面，恒生指數收市報19752，跌112點或0.6%，成交1429億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行公布利率決定和貨幣政策會議記錄。



數據方面，今晚8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於4.75%。9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.5%降至1.9%；第三季個人消費料由2.8%升上3.6%；連續申請失業救濟金人數料由188.6萬升至189.2萬；首次申請失業救濟金人數料由24.2萬降至23萬。11:00pm，美國公布11月成屋銷售，料由396萬升至408萬，月率升幅料由3.4%收窄至3%；11月領先指標跌幅料由0.4%收窄至0.1%。明日凌晨零時，美國公布12月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負2收窄至負1。5:00am，美國公布10月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：耐克(US.NKE)等。(wa)