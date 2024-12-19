19/12/2024 15:41

【外圍經濟】植田對加息採觀望態度，日圓兌美元跌幅擴大逾1%

《經濟通通訊社19日專訊》日本央行行長植田和男周四下午就利率政策按兵不動表示，需要觀察明年春季薪資談判的勢頭再做決定。



消息傳出後，日圓兌美元下跌1.2%，至1美元兌156.62日圓。10年期日債期貨上漲33點至142.47。日經225指數收跌0.7%，至38813.58。東證指數收跌0.2%，至2713.83。



植田和男說，美國政策不確定性仍然很高，以及需要獲得更多有關薪資漲幅的信息。他還表示，物價趨勢正在非常緩慢地上升，但與2%的央行目標仍有距離。他不能保證央行在下次會議之前，可以獲得足夠的信息。(jf)