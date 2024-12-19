19/12/2024 11:45

【美國減息】恒生:聯儲局突轉向鷹派，因調整對經濟及通脹預測

《經濟通通訊社19日專訊》恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局於12月議息會議將指標利率下調25個點子至4.25%-4.5%區間，但聯儲局主席鮑威爾表示由於經濟、勞動力市場和通脹較預期表現為強，目前料美國通脹或需更長時間才能達至2%的目標。



*聯儲局突轉鷹，因調整對經濟及通脹預測*



梁君馡表示，最新聯儲委員的點陣圖顯示，局方本次預期2025年放慢減息步伐至2次(9月時曾預期減4次)，2026年料再減息2次(與9月預期一致)。長期利率預測微升至3%。市場反應驚訝，解讀聯儲局本次會議突然轉向鷹派，美匯指數於議息當晚突破11月底的高位108水平。美股市場大幅調整，以納指跌幅最深；同晚美國10年債息上升10點子至4.5厘水平，令長年期債券價格有所回吐。



梁君馡指出，聯儲局先前一直低估了美國經濟的表現，所以認為其最新言論最主要是想調整對經濟和通脹的預測。當美國經濟和就業保持較佳狀態，聯儲局也不應急於減息。市場對議息後的短期拋售，相信是先前過於盼望一個一直會保持鴿派的聯儲局而落空的結果。



*美股估值不便宜料波幅大，籲分散板塊投資*



梁君馡認為，2025年美國企業將受惠減稅和較全面的板塊盈利復甦，當然特朗普未來關稅政策對美國通脹的影響仍是變數，但預期其新政並不會希望衝擊美國經濟與通脹。美國股市今年以來大漲兩成後，估值已不便宜，未來波幅料會更高，所以分散板塊投資而不僅是偏重高增長股相當重要。



該行指，亞洲股市估值偏低，面對調整的壓力相對較小，未來料仍將受惠內地經濟刺激政策，和區內緊密貿易表現。最後，股票市場大幅波動之際，債券資產能扮演穩定收益和整體投資風險的重要角色，未來債券投資偏重3-6年存續期的美元債券，及受鴿派歐央行支持的歐洲債市。(bi)

