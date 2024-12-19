19/12/2024 12:56

【美國減息】經絡：實際按息回落至3.5厘，對樓按市場正面支持

《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲宣布減息0.25厘，基準利率由4.5厘至4.75厘區間，下調至4.25厘至4.5厘區間，是次已是年內連續3次減息，共已減息1厘。滙豐銀行及中銀香港相繼下調最優惠利率0.125厘至5.25厘，料其他銀行陸續跟隨。



*實際按息回落至3.5厘，對樓按市場正面支持*



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂息率為P-1.75%=3.625厘(P=5.375%)，現時滙豐下調最優惠利率(P)0.125厘，實際按息將下調至3.5厘(5.25%-1.75%)。假設貸款額500萬元、年期為30年，減息前P按計劃及H按封頂利率為P-1.75%=3.625厘(P=5.375%)，每月供款為22803元，入息要求為45606元；當銀行下調最優惠利率(P)0.125厘，實際按息將下調至3.5厘(5.25%-1.75%)，每月供款將減少351元(1.5%)至22452元，入息要求將減少702元(1.5%)至44904元，假設未來銀行再度下調最優惠利率，每月供款及入息要求亦將會繼續下降。



總結今年，本港銀行最優惠利率已累減3次，共減息0.625厘。而根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，今年11月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.78厘，按月跌12點子，連跌6個月及創14個月新低。



*明年美國仍有至少2次減息機會，料港P或續下調*



曹德明表示，滙豐銀行年內3度下調最優惠利率，MMI亦將會跟隨回落，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部份銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。



曹德明續指，美國11月份美國消費者物價指數(CPI)報2.7%，核心CPI則維持3.3%，美國失業率升至4.2%，估計美聯儲視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，明年仍有至少2次減息機會，屆時本港銀行有機會繼續下調最優惠利率。(bn)