19/12/2024 16:37

【美國減息】中銀：美聯儲放慢減息步伐，美國債息將現階段性反彈

《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲一如預期減息0.25厘，但未來減息步伐則較市場預期為慢。最新的利率點陣圖顯示，美聯儲官員上調2025年底的利率中位數預測至3.9%，高於較早時預估的3.4%水平，意味明年將會減息兩次。中銀香港(02388)個金產品財富策略及分析處主管張詩琪表示，美國通脹回落速度將會放慢，美聯儲因而減慢未來減息步伐，以先行管理市場預期。



張詩琪認為，美國通脹回落速度或會受到未來的財政政策方向影響，但由於政策落地並傳達至實質經濟層面有滯後性，故此一向以數據為主導的美聯儲需要時間觀察經濟情況，以調節減息步伐。美聯儲主席亦強調未來進一步減息時，必須看到對抗通脹取得新的進展，言論傾向鷹派。目前市場普遍預期，美聯儲明年1月議息將按兵不動。



議息結果公布後，資產價格出現明顯波動，美股三大指數下跌幅度介乎2.58至3.56%，美國 10年期債息則反彈至約4.5%。張詩琪預期，隨著美聯儲調節減息步伐，美國債息將在回落過程中出現階段性反彈。(bi)