19/12/2024 08:42

【美國減息】金管局下調貼現窗基本利率25基點至4.75厘

《經濟通通訊社19日專訊》隨著美國聯儲局隔晚宣布減息0.25厘，香港金融管理局今早亦下調貼現窗基本利率0.25厘至4.75厘。



金管局表示，因應美國於周三(18日)調低聯邦基金利率的目標區間0.25厘，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.75%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是4.20%，所以根據預設公式，基本利率設定於4.75%。



美國聯儲局宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調到4.25至4.5厘，符合市場預期，但聯儲局聲明和主席鮑威爾會後發言均透露鷹派信息，暗示明年僅降息兩次。



聯儲局在會後聲明表示，近期經濟指標表明經濟活動穩步擴張，委員會認為實現就業和通脹目標的風險大致平衡，通脹步向2%的目標，但仍然略高。



反映美國聯儲局官員對未來利率走勢預測的點陣圖顯示，明年將減息0.5厘，2026年再減息0.5厘。明年底的聯邦基金利率目標區間中位數為3.9%，2026年底為3.4%，兩者均高於9月時預計的3.4%及2.9%，並預測今年底聯邦基金利率目標區間中位數為4.4%，與此前估計一致。(cl)