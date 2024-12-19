19/12/2024 09:20

【美國減息】余偉文：美減息步伐有變數，利率在可見將來仍偏高

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率。



金管局總裁余偉文今早會見傳媒時表示，聯儲局減息與市場預期差不多，今年9月起至今已累計減息100個基點，點陣圖下調了明年減息預期，反映未來減息步伐及幅度仍有不少變數，取決於美國經濟數據，包括通脹、就業等走勢，美國經濟活動亦受到當地財政及經貿政策影響。



他指出，香港金融及貨幣市場運作非常暢順，市場流動性非常平穩，港元穩定，在聯匯制度下，拆息會接近美息，短期拆息受本地市場港元資金供求影響，現時接近年結，資本市場活動較蓬勃，資金需求較多，又指利率在可見一段時間仍處於相對較高水平，未來減息速度有頗大不確定性，在作出買樓、按揭、借貸決定時，要小心管理風險。(bn)