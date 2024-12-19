19/12/2024 19:38

《再戰明天》日本公布CPI，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社19日專訊》日本公布CPI，及美國公布個人消費等數據，料為周五（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間4:00pm，挪威央行副總裁隆格瓦發表演講。5:00pm，愛爾蘭央行總裁暨歐洲央行管委馬赫盧夫在經濟會議上致開幕詞。晚上6:30pm，俄羅斯央行宣布利率決定。



*德國公布PPI，歐元區公布消費者信心指數*



數據方面，周五（20日）5:00am（本港時間．下同），美國公布10月長期資本流動。7:30am，日本公布11月消費者物價指數，年率升幅料由2.3%擴大至2.9%。3:00pm，德國公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由1.1%收窄至0.3%，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%。4:30pm，香港公布11月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%擴大至1.6%。9:30pm，美國公布11月個人消費，料由0.4%升上0.5%；11月個人所得料由0.6%降至0.4%。11:00pm，美國公布12月密歇根大學消費者信心指數，料由71.8升至74.2。同一時間，歐元區公布12月消費者信心指數，料由負13.7惡化至負14。



在本港，明日公布業績的公司有:瑋俊生物科技(00660)、中國天瑞水泥(01252)、國際家居零售(01373)、童園國際(03830)等。(wa)