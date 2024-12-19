19/12/2024 09:41

【美國減息】余偉文：本港樓市似乎穩定下來，美國減息步伐不明朗

《經濟通通訊社19日專訊》金管局總裁余偉文表示，過去一至兩個月，本港樓市成交慢慢上升，頗為穩定，樓價亦見穩定並輕微上升，而現時處於慢慢減息環境，樓市似乎穩定下來，亦指美國未必會暫停減息，聯儲局仍處於減息周期，但減息步伐及幅度存不明朗性，或沒有市場原先預期減得那麼快。



他指出，明年減息幅度仍存有頗大不明朗因素，美聯儲點陣圖顯示，減息幅度中位數約50點子，但會議與會議之間有變數，很視乎美國通脹、就業等經濟數據。此外，除了利率不明朗，政策及地緣政治亦有不明朗，令金融市場有所反映，預料往後不論股市、債市波動會持續。



他提及，減息環境對香港經濟甚至樓市都有幫助，借貸人士負擔減輕，但強調經濟及樓市受很多因素影響。(bn)