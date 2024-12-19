19/12/2024 16:28

【美國減息】景順料寬鬆政策更循序漸進，明年全球經濟將重新加速

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，市場明顯對出人意料的點陣圖預測產生了本能反應，但必須注意的是，點陣圖可以非常不準確。2021年12月，當時聯儲局的點陣圖預計2022年的加息幅度會低於100點子，但隨後聯儲局於2022年的加息幅度超過400點子。



他表示，本次減息是一次鷹派減息。從好的方面來看，本次聯儲局的減息幅度超過了95-96年的寬鬆周期，當時美國經濟避免了衰退，並隨後經歷了強勁增長。最終，聯儲局的政策將由數據主導，因此需要關注數據，從中洞察貨幣政策的路徑。



他指出，該行對投資展望保持不變，預計寬鬆政策仍將持續，不過會變得更為循序漸進，而明年全球經濟亦將重新加速。這意味著該行仍然預期風險資產將於明年表現良好。(bn)