19/12/2024 16:30

【美國減息】安本料美聯儲明年3月減息，美國市場將保持韌性

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，安本多資產和解決方案投資專家團隊亞太區主管張冬岳表示，儘管今早美國聯儲局減息25個基點，但考慮到短期通脹走強和勞動力市場風險減弱，美聯儲主席鮑威爾仍展現鷹派語調。這些訊號鞏固了該行的觀點，即美聯儲將在1月暫停調整息率，以放緩寬鬆步伐。預期3月會減息，前提是通脹持續降溫。



他認為，風險傾向於減少息率調整，特別是如果特朗普政府在執政初期作出意料之外的舉措。鑑於美聯儲語調略有變化，該行預期特朗普政府在2025年政策有所轉變的背景下，將導致市場波動將加劇。此外，監管放鬆和更有利於商業活動的環境所帶來的好處，將釋放資本配置和提高生產力。由於勞動市場健康、人工智能相關資本支出擴大、以及資本市場和交易活動在監管放鬆下增強，該行預期美國市場將保持韌性。



他提及，特朗普宣布或將對墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅，而對中國也將在先前宣布的基礎上或額外徵收10%的關稅。在貿易關稅不斷增加的背景下，該行正在採取策略性方針管控新興市場的投資。該行看到美聯儲減息將令新興市場受惠；而考慮到美國的財政刺激措施和美元前景依然強勁，通脹有機會比預期更具黏性，兩個考慮之間存在對立關係。



他表示，該行正關注中國潛在的刺激措施以抵銷美國更高的關稅以及消費政策的重點；新興市場人工智能資本支出持續增長；在實際關稅實施之前庫存增加，這將有利於新興市場的出口商；美聯儲在寬鬆政策與通脹之間的平衡。上述因素的結合，為已開發市場和新興市場提供了投資機會。該行認為，投資者應該在多個市場之間進行策略性調整，以便從這些事件中受惠。(bn)