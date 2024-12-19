19/12/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.32524 +2.524 一周 4.45208 +8.506 兩周 4.6 +2.631 一個月 4.52982 +4.625 兩個月 4.39613 -0.072 三個月 4.35375 +0.089 六個月 4.18363 +2.345 一年 4.18506 +7.256

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息0.25厘，主席鮑威爾其後發表「偏鷹」言論，港元拆息今早幾乎全線上升，其中，隔夜息升約3基點至4.32524厘，續創近三周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報4.52982厘，為10月8日以來最高。不過，兩個月拆息微跌至4.39613厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.35375厘，六個月及十二個月期分別報4.18363厘和4.18506厘。港元匯價今早在7.7704-7.7738之間上落，最新報7.7723，較前收市價跌0.02%。*聯儲局明年或只減息兩次*聯儲局議息後宣布減息0.25厘，會後聲明預料明年可能只會再減息兩次。主席鮑威爾其後在記者會發表「偏鷹」言論，稱決議聲明意味著局方處於或接近放慢減息節奏、或暫停減息步伐，但2025年似乎不可能加息。香港金融管理局今早下調貼現窗基本利率0.25厘至4.75厘，總裁余偉文表示，聯儲局減息與市場預期差不多，今年9月起至今已累計減息100個基點，點陣圖下調了明年減息預期，反映未來減息步伐及幅度仍有不少變數。他又指利率在可見一段時間仍處於相對較高水平，未來減息速度有頗大不確定性，在作出買樓、按揭、借貸決定時，要小心管理風險。(cl)資料來源：香港銀行公會