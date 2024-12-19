19/12/2024 11:31

《基金觀點》普徠仕料長期美國債孳息率續升，孳息率曲線更趨陡斜

《環富通基金頻道19日專訊》普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain指，在美國大選過後、總統就職典禮之前，市場正處於「風暴前的寧靜」。投資者正在消化各種因素對美國國債孳息率的影響。隨著聯儲局減息將為短期孳息率設定下限，仍預期中期和長期國債孳息率將上升，孳息率曲線趨向陡斜。新一屆美國政府帶來新資訊和不確定因素，以及更多變數。在靜候揭曉特朗普政府將落實何種競選承諾之際，正關注幾個關鍵因素；以下因素支持對孳息率上升和孳息率曲線趨陡的預期。



*美國財政擴張持續，經濟維持穩健*



根據國會預算辦公室的數據，2024財政年度的美國預算赤字佔國內生產總值(GDP)的7.0%。隨著特朗普政府承諾減稅，預算赤字大幅下降的機會渺茫。財政部將需要繼續向市場大量發行新債務以為預算赤字融資，推高孳息率。



另外，鑑於世界各地政府採取相若行動，在爭奪市場資金的競爭下，或將推升全球孳息率。市場慣常將美國財政狀況作為獨立個案分析。但在後疫情時期，全球主權債務已達到自上世紀80年代以來的最高水平，各國政府資產負債表均承受巨大壓力，因此這種分析方式可能存在重大偏差。



聯儲局似乎已成功實現經濟軟著陸。基於目前的經濟走勢，短期內出現衰退的機會甚微。聯儲局似乎將堅持放寬貨幣政策，即使市場和聯儲局已迅速下調未來12個月的預期減息次數，這或反映通脹或將反彈。



*海外投資者對美國債需求降低，通脹或捲土重來*



有跡象顯示海外投資者對美國國債的需求正在減弱。截至2024年9月，日本持有的美國國債從2021年的1.3萬億美元高位下跌至約1.1萬億美元。隨著日本央行準備在2025年再度收緊貨幣政策，更多日本投資者可能撤出美國國債市場，轉投本土市場。中國持有的美國國債亦從2021年約1.1萬億美元持續下降至2024年9月的約7700億美元。美國國債的波動已超越其他優質已發展市場的政府債券、乃至個別新興市場主權債券，這可能令部分投資者轉趨觀望。



近期通脹雖有所緩和，但眾多政策措施似乎正推動通脹和經濟增長。因此，觀察政策實際執行時的「紅線」所在將十分關鍵，但政策變動與其後續經濟反應之間往往存在明顯的時間差。正如市場普遍共識，關稅政策往往可能推高通脹。在新任美國政府的所有競選承諾中，預期的移民政策調整可能是推動通脹的最主要因素。(wa)