19/12/2024 09:43

【議息前瞻】安聯投資料日央行本月續按兵不動，為1月加息做準備

《環富通基金頻道19日專訊》12月18至19日日本央行舉行議息政策會議，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt在該會議前發表評論。



*或就利率政策前景提供指引，惟不會預先作承諾*



他預計日本央行在12月份會議將維持利率政策不變，但可能會就接下來的利率政策前景提供一些指引，為1月份加息做好準備，但不會預先承諾任何措施。日本經濟發展符合日本央行預期，這使得當局有理由在12月採取加息行動。然而，新聞報道指出，日本央行目前認為延遲加息的影響不大，因此可能會等待其信心進一步增加後才採取行動。新聞發布會對理解日本央行是否對基本面存有疑慮以及如何看待各種風險，包括日本國內和地緣政治風險，都至關重要。



*認為推遲加息負面影響有限，很可能避免假期前加息*



迄今為止，日本經濟發展大致上符合日本央行的預期。經濟增長保持穩定，債券市場也展現出韌性。近期的通脹數據也令人鼓舞。11月公布的東京消費者物價指數 (不包括新鮮食品和能源) 稍微回升，按年上升1.9%，上月為1.8%。此外，日本央行最新的短觀調查顯示，在所有的預測範圍內，日本企業預計一般價格將上升超過2%。



鑑於這些數據，日本央行有理由在12月的會議上提高利率。然而，新聞報道指，日本央行內部對於過早採取行動有所顧慮。這些報道還顯示，日本央行認為推遲加息的負面影響有限，尤其是日圓匯率仍相對穩定，這降低了貨幣驅動通脹上調的風險。自此之後，市場對12月加息的預期大幅下降。



儘管日本央行仍有可能加息，但若在此時加息將令市場感到意外。相信日本央行很可能會避免在假期前加息，尤其是考慮到今年7月份市場經歷的波動。新聞發布會將成為市場焦點，幫助投資者理解日本央行對其前景的信心，以及對未來政策調整的指引。



*日股及日圓前景正面，對日本政府債券採中性立場*



在投資組合部署方面，對股票及日圓的前景維持正面，而對日本政府債券則採取中性立場。在充足的盈利增長及合理估值的支持下，股票市場處於有利位置，可受惠於持續的經濟增長。儘管美國未來的政策仍不明朗，但日本並非特朗普的主要焦點，其注意力更集中於中國及歐洲。對日圓而言，利差的趨勢仍指向收窄，結合其顯著低估的價值，預計將為日圓提供支撐。在投資組合中，日圓也可能重新發揮一定的分散投資作用。至於日本政府債券，儘管收益率仍有一定的上升空間，但10年期收益率已超過1%，日本政府債券前景已趨於平穩。(wa)