19/12/2024 09:19

【美國減息】中信証券：美聯儲大概率在下次議息會議暫停減息觀察

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率，然而會後聲明指出，對未來幾年進一步減息持謹慎態度，點陣圖顯示官員預料2025年可能只會再減息兩次，2026年再減息兩次，2027年再減息一次。



中信証券研報指出，美聯儲局2024年12月議息會議減息0.25厘，符合市場預期。本次點陣圖顯示明年目標利率中樞為3.9%，高於2024年9月會議顯示的3.4%，同時上調明年的通脹和經濟增速預測，下調明年的失業率預測。鮑威爾發言對後續降息的「程度和時間」均沒有清晰指引，不過對經濟增長信心較強。



中信証券指，從鮑威爾發言來看，美聯儲局對明年通脹有明顯的擔憂，本次議息會議比市場普遍預期鷹派許多，但與我們2025年美聯儲局將降息兩次的觀點一致，繼續維持這一觀點，並預計美聯儲局大概率將在下次議息會議暫停降息觀察，或需等到3月的會議才能給出較為清晰的指引，美股市場波動性預計有所上升。(ct)