19/12/2024 08:36

《陶冬天下－陶冬》聯儲局按部就班式減息已經結束

《陶冬天下》美國聯儲局給了市場想要的，減息25基點；更給了市場不想要的，暫時關閉了進一步減息的大門，美股、美債大跌，美元大漲。



聯儲局12月18日減息25基點，把今年的減息幅度拉扯到一整個百分點。FOMC會議之前，期貨市場定價就已經隱含著97%的概率減息1碼，所以這完全在市場的意料之中。但是聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，減息周期進入了「新階段」，貨幣政策對經濟已經「明顯地不那麼抑制性了」。



美國的通貨膨脹近來出現了反彈，就業市場暴跌的風險大幅改善，未來可能出現的關稅政策存在著巨大的不確定性，這使得聯儲局決策者的決策思維出現了改變。筆者強調，這是政策思維上的改變，而不僅是多減或少減一次利率。用鮑威爾的語言，聯儲局需要見到通脹明顯回落，才會考慮下一步降息措施。



換句話說，按部就班式的減息過程已經結束，未來仍有減息空間，但是減息必須達到一系列的要求。新公布的FOMC成員點陣圖顯示，12名決策成員中，只有5名委員認為明年需要減息，這和3個月前的前瞻性指引有著天壤之別。通脹形勢的改變、就業市場之韌性，加上特朗普新政府所隱含的不確定性，讓決策者重新思考未來的政策路徑。



聯儲局的鷹派表達，令市場也重新評估未來的借貸成本。對政策利率最敏感的兩年期國債利率，從9月底的3.65%，升到了今天的4.35%，市場定價預期了聯儲局少降息近3碼。



聯儲局利率政策到了十字路口，我們需要重新評估美國的減息路徑，這是本欄近來一直表達的觀點。本次聯儲局會議語境上之強勢，令筆者也感到意外。筆者通讀FOMC會後聲明和鮑威爾記者會言論後，除了鷹派立場外，感受到的是不確定性。的確，物價回落已經脫離了之前的路徑，就業形勢毫無衰退的跡象，特朗普政府的政策暫時無從評估。



於是聯儲局決定推翻過去的評估和部署，暫停減息，以不變應萬變。不過，這不代表減息周期已經結束，畢竟勞工市場不可能一直強勁，畢竟底層消費肉眼可見地在放緩，畢竟消費信貸出現了惡化的跡象。這次會議給出的信息是，決策者需要觀察經濟形勢和新的政策，求證於經濟數據，才會考慮下一步政策。



筆者的評估是，政策推出的時機變得模糊了，政策推出的門檻升高了，但是方向並沒有改變，維持明年上半年暫停減息的判斷，下半年政策利率有機會下調兩次（每次1碼），但是中間有許多政策和數據可能改變筆者的判斷。在美國，政策的不確定性大幅上升，這對市場的風險偏好、資金流向以及美元走勢，都會帶來連鎖反應。《陶冬》



*本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。