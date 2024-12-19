19/12/2024 09:38

【聚焦人幣】人幣即期開市貶93點子，中美10年國債負利差續擴

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1911，較上個交易日跌31點子，創12月4日以來逾兩周新低，上個交易日報7.1880。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開93點子，報7.2949，上個交易日即期匯率收盤報7.2856。



隔夜美聯儲政策基調鷹派，美債收益率及美指強勢大漲，施壓人民幣走勢。同時，中美10年國債負利差仍繼續擴大並突破270個基點，為2002年5月以來最大。



美國聯儲局周三(18日)宣布減息0.25厘，但暗示將放慢進一步下調借貸成本的步伐。主席鮑威爾表示，進一步降息取決於在降低頑固的高通脹方面取得的進一步進展。



此外，有市場人士指出，中國人行昨日約談債市交易機構，略緩解中美負利差加深趨勢，但暫難逆轉人民幣跌勢，預計隨著年末季節性結匯及聖誕假期臨近，人民幣壓力會逐步緩和。(jq)