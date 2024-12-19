19/12/2024 16:44

【聚焦人幣】美聯儲放鷹，人民幣即期收跌136點子，創逾一年低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2992，較上個交易日4時30分收盤價跌136點子，七連跌，創2023年11月3日以來逾一年新低，全日在7.2949至7.2999之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升117點子，報7.3123。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1911，較上個交易日跌31點子，創12月4日以來逾兩周新低。



市場人士指出，美聯儲政策立場鷹派力助美元指數大漲，但中間價持穩及離岸人民幣流動性收緊表明監管的維穩態度，而且國有大行在境內市場適度提供美元流動性助穩匯價，短期料限制人民幣跌幅。



華泰證券報告認為，美聯儲2025年將放緩降息節奏，特朗普政策或是影響美聯儲降息路徑的主要因素。考慮到近期美國增長動能維持韌性，若特朗普政策導致通脹回升時點更早或幅度更大，不排除2025年降息幅度不到兩次的可能性。(jq)