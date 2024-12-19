19/12/2024 10:41

【聚焦數據】深圳首11月進出口破4萬億，同比增逾17%創新高

《經濟通通訊社19日專訊》據深圳海關統計，今年前11個月，深圳市進出口4.11萬億元(人民幣．下同)，為深圳外貿進出口規模首次邁上4萬億元台階，同比增長17.4%，增速快於全國、全省水平，為同期歷史新高。其中，出口2.59萬億元，增長16%；進口1.52萬億元，增長19.8%，均為同期歷史新高。



前11個月，深圳民營企業進出口為2.89萬億元，增長26.4%，佔同期深圳進出口總值的(下同)70.4%，增速快於深圳市整體9個百分點，是拉動深圳外貿增長的主要動力。同期，外商投資企業進出口1.02萬億元，增長0.5%，佔24.9%。



前11個月，深圳以一般貿易方式進出口2.27萬億元，增長21.1%，佔55.2%。同期，以保稅物流方式進出口1.04萬億元，增長26.4%，佔25.4%。一般貿易和保稅物流佔比分別較去年同期提升1.7和1.8個百分點。



*首11月電動汽車出口增42%*



前11個月，對東盟、香港、美國前三大主要貿易夥伴的進出口分別為6840億元、6420.4億元、4280.6億元，分別增長24%、12.2%、11.5%，規模合計佔42.7%。對四至七位的台灣地區、歐盟、韓國、日本進出口分別增長18.2%、7.9%、24.3%、17.8%，合計佔29%。對八至十位的印度、澳洲、英國進出口分別增長10.3%、12.9%、1.3%。前十大貿易夥伴合計佔77.2%。



前11個月，深圳出口機電產品1.82萬億元，增長12.7%，佔同期深圳出口總值的70.4%。其中，手機、電腦、家用電器等「老三樣」產品分別增長1.9%、8.6%、21.5%；電腦零部件、集成電路等電子中間品分別增長25%、20%；「新三樣」產品中，電動汽車出口279.7億元，增長42%，鋰電池11月單月出口68.7億元，增長33%。同期，出口勞動密集型產品3281億元，增長24.6%，佔12.7%，其中紡織服裝、塑料製品、家具、箱包、鞋靴增速均超兩成。



*首11月進口集成電路佔比超四成*



前11個月，深圳進口機電產品1.21萬億元，增長21%，佔同期深圳進口總值的79.7%。其中，進口集成電路6150.1億元，增長9.9%，佔40.4%；電腦零部件2368.5億元，增長139.8%；半導體製造設備351億元，增長31%。(sl)