19/12/2024 15:14

【聚焦人幣】今年熊貓債發行量破1900億創新高，同比增近三成

《經濟通通訊社19日專訊》在今年整個中國債券市場「牛市」的背景下，「熊貓債」(境外投資者在境內發行的人民幣債券)也受到了境外發行人和投資人的追捧。據《第一財經》引述Wind數據報道，截至12月18日，今年的「熊貓債」總存量3192.86億元(人民幣．下同)，同比增長近30%；年內發行量達到1948億元，創歷史新高，同比增長超過26%，去年全年的發行規模為1500億元。



從發行的期限和利率來看，2024年的加權平均發行期限3.03年，去年為2.3年；2024年加權發行利率為2.33%，去年為2.86%。



從月均交易量來看，二級市場的流動性也顯著提高。2023年月均交易量為300億元左右，而2024年月均交易量超過了500億元。



*純外資發行人佔比增近3倍至逾40%*



值得關注的是，以往「熊貓債」的發行人主要為註冊在香港的境內紅籌企業，純外資的發行人佔比不高。但據德銀統計，今年純外資發行人佔比超過40%，而去年只有17%，增加了2.8倍；德國成為除了香港之外最大的熊貓債發行國或地區。



報道指，隨著明年中國貨幣政策將進一步寬鬆的預期，以及跨境融資渠道的拓寬，預計「熊貓債」市場將會繼續活躍。(sl)