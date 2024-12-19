19/12/2024 08:57

【美國減息】鮑威爾：進一步降息前，必須看到抗通脹取得更多進展

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局官員連續第三次減息。聯邦公開市場委員會(FOMC)周三(18日)以11-1的投票結果將聯邦基金利率下調至4.25厘至4.5厘的區間。克利夫蘭聯儲行行長Beth Hammack投反對票，主張維持利率不變。



聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，「包括今天行動在內，我們已經把政策利率從峰值水平下調了整整一個百分點，貨幣政策立場的限制性明顯削弱。因此，以後在考慮進一步的利率調整時，我們可以更加謹慎從事」。



此外，鮑威爾表示，利率仍然在「顯著」抑制經濟活動，聯儲局處於「繼續減息」的軌道。不過，在進一步減息之前，官員們必須看到抗通脹方面取得更多進展。(rc)