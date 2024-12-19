19/12/2024 09:33

【美國減息】金價跌至1個月低點，聯儲局暗示政策放鬆幅度縮小

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局減息並暗示2025年政策放鬆幅度縮小之後，黃金價格跌至1個月新低。



聯儲局周三(18日)連續第3次減息，但點陣圖顯示的2025年減息次數減少，表明他們對繼續減息的步伐更加謹慎。利率決定公布後，美國國債孳息率和美元飆升，金價一度下跌1.6%。



道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，這次是鷹派減息，可能會促使有大量多頭倉位的投機者鎖定利潤，推動黃金下跌。黃金正在與固定收益產品展開競爭，如果聯儲局激進的寬鬆行動暫停，那麼可自主決策的投資者可能會想要減倉。



現貨黃金報每盎司2601.22美元。白銀、鈀金和鉑金也都走低。(rc)