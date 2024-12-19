19/12/2024 14:18

【外圍經濟】被經濟滯脹的陰影籠罩，英倫銀行今晚料宣布暫停減息

《經濟通通訊社19日專訊》繼美國聯儲局和日本央行相繼宣布貨幣政策會議結果後，英倫銀行亦將於當地時間周四做出利率決策。分析指，由於經濟滯脹的陰影籠罩英國經濟，央行可能宣布暫停減息，並且有可能仿傚聯儲局，暗示2025年只會逐步緩慢減息。



投資機構和經濟師普遍預計，英倫銀行會將基準借貸成本維持在4.75厘。由於英國經濟滯脹威脅，國內外共同醞釀的通脹威脅，英倫銀行行長貝利可能會採取謹慎的語氣。



英倫銀行此前在8月和11月會議上宣布減息，貝利在本月早些時候表示，每季度一次的減息步伐可能會繼續。然而，在薪資增長超過預期，且服務業通脹居高不下後，投資者近日降低減息押注。



他們現在預計明年僅減息兩次，意味著英國貨幣政策將繼續拖累已經失去動力的經濟。RSM UK的經濟師Thomas Pugh表示，明年英倫銀行的基準利率前景，將在很大程度上取決於企業如何應對薪資成本的增加。(rc)