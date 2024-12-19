19/12/2024 14:50

【外圍經濟】歐盟11月新車註冊量下滑，法國跌13%降幅最大

《經濟通通訊社19日專訊》歐洲汽車製造商協會(ACEA)表示，歐盟11月新​​車註冊量下降1.9%，至869816輛，10月份為增長1.1%。



該協會表示，在歐盟的主要市場中，法國的汽車註冊量降幅最大，下滑近13%。其次是意大利，下滑近11%。德國的註冊量小幅下降0.5%。相比之下，西班牙增加6.4%。



ACEA表示，11月純電動車的註冊量下降9.5%，至130757輛，原因是德國和法國的純電動車註冊量分別下降近22%和24%。11月插電式油電混合車的註冊量也下滑，原因是法國、比利時和意大利的註冊量下降。與此同時，混合動力車的註冊量逆勢增長，11月增長18.5%。(rc)