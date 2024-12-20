20/12/2024 16:45

《外圍焦點》美國公布個人消費等數據，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社20日專訊》受美聯儲局鷹派降息拖累，美股昨日（19日）續表現疲軟，僅道指經周三（18日）大跌逾千點後略為反彈，結束10個交易日連跌。道指升15.37點或0.04%，報42342.24點；標普500指數跌5.08點或0.09%，報5867.08點；納指跌19.92點或0.10%，報19372.77點。港股方面，恆生指數收市報19720，跌31點或0.2%，成交1785億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，俄羅斯央行宣布利率決定。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月個人消費，料由0.4%升上0.5%；11月個人所得料由0.6%降至0.4%。11:00pm，美國公布12月密歇根大學消費者信心指數，料由71.8升至74.2。同一時間，歐元區公布12月消費者信心指數，料由負13.7惡化至負14。



在美國，今日公布業績的公司有：波奇寵物(US.BQ)等。(wa)