20/12/2024 07:52

《國金頭條》美股續受鷹派降息拖累，但道指擺脫十連跌

《經濟通通訊社20日專訊》受聯儲局鷹派降息拖累，美股大市周四（19日）續表現疲軟，僅道指經周三（18日）大跌逾千點後略為反彈，結束10個交易日連跌。不過，道指於本周至今累跌3.4%，有可能創下自2023年3月以來最差單周表現。



道指升15.37點，或0.04%，報42342.24點；標普500指數跌5.08點，或0.09%，報5867.08點；納指跌19.92點，或0.10%，報19372.77點。



個股方面，美光科技股價大跌16%，此前這家晶片製造商發布的營收展望遠遜分析師預估。藍威斯頓重挫20%，這家薯條供應商下調了全年調整後每股純益預期。



鑒於聯儲局主席鮑威爾表示，未來需要在通脹方面取得新的進展，才能進一步降息，市場將密切關注今年最後一項值得注意的數據，即定於周五（20日）發布的11月個人消費支出。



華爾街分析指，股票和債券市場對聯儲局聲明、點陣圖，和鮑威爾新聞發布會的反應嚴重過度。投資者周四處於防禦狀態，並沒有全速回歸市場。因此，如果債市沒能很快帶來一些緩解，今年可能就不會出現聖誕老人漲勢。



*日本、英國央行維持利率不變*



美元接近兩年高位，美匯指數於紐約尾盤漲0.08%，報108.36。日圓在日本央行維持利率不變後重挫。美元兌日圓一度上漲1.9%，至157.81，此前於周三上漲了0.9%。英倫銀行亦維持利率不變，英鎊兌美元下跌0.4%，至1.2521，扭轉了早前的漲勢。



瑞典央行將基準利率下調25個基點，歐元兌瑞典克朗下跌0.8%，至盤中低點11.4272。歐元兌美元漲0.1%，至1.0366。



美元維持強勢，令金價承壓。紐約期金跌1.60%，報每盎司2610.65美元。市場仍然對石油需求擔憂，紐約期油跌1.21%，報每桶69.16美元；布蘭特期油跌1.07%，報每桶72.60美元。(jf)