20/12/2024 16:35

《本港經濟》11月整體通脹率維持1.4%，低於市場預期

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，今年11月份整體消費物價按年升1.4%，升幅與10月相同，但低於市場預估的1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅(即基本通脹率)為1.2%，亦與10月份的相應升幅相同。



*煙酒價格按年升21.2%，衣履跌2.4%*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年11月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升21.2%)、電力、燃氣及水(上升9.8%)、雜項服務(上升2%)、外出用膳及外賣(上升1.7%)、交通(上升1.3%)及住屋(上升0.9%)。另一方面，綜合消費物價指數在同期錄得按年跌幅的為衣履(下跌2.4%)、耐用物品(下跌0.3%)，以及基本食品(下跌0.3%)。



以今年首十一個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為1.1%。



*政府料整體而言通脹短期內維持輕微*



政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格整體上進一步輕微按年上升。與此同時，隨著高比較基數減退，能源相關項目價格的跌幅繼續收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。隨著香港經濟繼續增長，本地成本或會有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會大致緩和，儘管來自外圍環境的不確定性有所增加。政府會繼續留意情況。(cl)