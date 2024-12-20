20/12/2024 19:16

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，英國公布第三季GDP

《經濟通通訊社20日專訊》日本央行公布會議記錄，及英國公布第三季GDP，料為下周一（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，下周一本港時間7:50am，日本央行公布10月30-31日貨幣政策會議記錄。



數據方面，下周一3:00pm（本港時間．下同），英國公布第三季出口；第三季國內生產總值季率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率升幅料由0.7%擴大至1%；第三季進口。



在本港，下周一公布業績的公司有:恒達集團控股(03616)等。



下周二（24日）公布業績的公司有:中國資源交通(00269)等。



下周五（27日）公布業績的公司有:S&T HLDGS(03928)等。



此外，下周日集海資源(02489)、君聖泰醫藥-B(02511)等將有基石投資者持股解禁。(wa)