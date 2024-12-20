20/12/2024 10:23

銀行明年推智安存，金管局:不少受害人被騙提供網上銀行帳戶密碼

《經濟通通訊社20日專訊》本港銀行最遲明年底前，全面落實推出名為「智安存」的措施，讓存戶可自主決定為存款加設保護，有如銀行帳戶內設「夾萬」，以防範騙案。金管局助理總裁區毓麟接受《香港電台》訪問時，表示留意到不少騙案受害人被誘騙提供網上銀行帳戶和密碼，而被騙徒轉帳，又或誤信騙徒因而按指示將存款轉帳。為保護客戶，在經諮詢銀行業界後，將在明年推出「智安存」措施，零售銀行個人客戶可指定受保護機制下的存款額，設定保護後就不能轉出款項，除非向銀行要求取消保護，希望做到即使存戶被誘使轉帳，亦可停一停，想一想，減少騙案發生。



*「智安存」最遲明年底前全面落實*



區毓麟表示，當存戶有意取消保護，要與銀行職員會面，以作核實程序，希望透過面對面接觸，可幫助客戶防範騙案。金管局要求，市民啟用或取消智安存，銀行都要三日內完成安排。因應措施涉及銀行大規模系統改動，「智安存」明年逐步推出，最遲明年底前全面落實。有部分銀行明年初就開始陸續向例如長者等客群，提供類似智安存的保護工具。



對於金管局要求銀行明年上半年將陸續向客戶提供，「預設不開通網上銀行平台」的選項，客戶如果要重新開通網上銀行服務，亦要親身到銀行分行處理，區毓麟表示，已諮詢銀行業界，建議使用手機應用程式以認證使用網上服務，以及讓客戶選擇是否停用較高風險的電子銀行功能，包括在網上新增收款人或在網上提高轉帳限額等交易。(bn)

