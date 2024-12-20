20/12/2024 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.18976 -13.548 一周 4.38577 -6.631 兩周 4.66881 +6.881 一個月 4.53006 +0.024 兩個月 4.39685 +0.072 三個月 4.35214 -0.161 六個月 4.18435 +0.072 一年 4.1872 +0.214

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局宣布減息0.25厘後，本港多家銀行跟隨減息0.125厘，今日中長期港元拆息無大變動。隔夜息則從近三周高位回落約13基點至4.18976厘，而與樓按相關的一個月拆息連升五天，報4.53006厘，續見10月8日後新高。不過，一周錢微跌近7點報4.38577厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦微降至4.35214厘，六個月及十二個月期分別升至4.18435厘和4.1872厘。港元匯價今早在7.7692-7.7719之間上落，最新報7.7696，與前收市價相若。(cl)資料來源：香港銀行公會