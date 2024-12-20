20/12/2024 11:34
《港元利率》一個月拆息報4.53厘，三個月拆息報4.35厘
《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局宣布減息0.25厘後，本港多家銀行跟隨減息0.125厘，今日中長期港元拆息無大變動。隔夜息則從近三周高位回落約13基點至4.18976厘，而與樓按相關的一個月拆息連升五天，報4.53006厘，續見10月8日後新高。
不過，一周錢微跌近7點報4.38577厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦微降至4.35214厘，六個月及十二個月期分別升至4.18435厘和4.1872厘。
港元匯價今早在7.7692-7.7719之間上落，最新報7.7696，與前收市價相若。(cl)
資料來源：香港銀行公會
不過，一周錢微跌近7點報4.38577厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦微降至4.35214厘，六個月及十二個月期分別升至4.18435厘和4.1872厘。
港元匯價今早在7.7692-7.7719之間上落，最新報7.7696，與前收市價相若。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.18976
|-13.548
|一周
|4.38577
|-6.631
|兩周
|4.66881
|+6.881
|一個月
|4.53006
|+0.024
|兩個月
|4.39685
|+0.072
|三個月
|4.35214
|-0.161
|六個月
|4.18435
|+0.072
|一年
|4.1872
|+0.214
資料來源：香港銀行公會