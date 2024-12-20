20/12/2024 17:42

【美國減息】保德信：聯儲局明年是否進一步降息仍將依賴未來數據

《環富通基金頻道20日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)首席美國經濟學家Tom Porcelli發表關於美聯儲局降息的評論。他指，對美聯儲局而言，2024年的結局比開局更受關注。美國時間12月18日，美聯儲局連續第三次降息，將聯邦基金利率目標下調25個基點至4.35厘。同時，在今年即將完結之際，聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)也發出了出人意料的訊號--因預計2025年通脹和經濟增速都將走高，明年的降息步伐將會放緩。因此，聯儲局暗示2025年可能僅再次降息50個基點，即今年9月預期幅度的一半。



然而，按照另一種市場觀點的解讀，美聯儲局將其終端利率上調至3.1厘，較2021年的低點高出了75個基點，此舉表明目前政策立場的限制性不及早前預期。此外，考慮到有一位委員持不同意見，投票支持維持利率不變，同時也由於通脹較預期頑固，而失業率也在緩慢上升，因此美聯儲局主席鮑威爾的「以數據為依據」主張，仍將是FOMC達成共識的關鍵。



*通脹黏性再成關注焦點，料1月暫緩降息*



雖然美聯儲局下調政策目標顯示勞動力市場正在走弱，但有理由認為，進一步降息與否，將取決於通脹是否繼續下降。《經濟預測撮要》(SEP)的變動似乎暗示了美聯儲局或將改變政策，致力實現通脹和就業雙重任務。



鮑威爾指出，勞動力市場依舊面臨著挑戰，例如招聘率和離職率下降以及勞動需求放緩。然而，鑑於近幾個月來抗通脹進程停滯不前，通脹黏性再度成為市場關注的焦點。為此，美聯儲局甚至上調2025年通脹預測，將核心個人消費支出(PCE)物價指數的漲幅從2.2%上調至2.5%，幅度超出市場預期。同時，在2025年的兩次降息預期後，聯邦基金利率預測中值在明年年底將達到3.9厘，較三個月前預測的3.4厘有所上升。



鮑威爾對於關稅潛在影響的回應，充分反映美聯儲局對通脹可能仍高於目標的擔憂。雖然鮑威爾並無完全否定有關觀點，但考慮到目前尚未有具體的數據，鮑威爾只能對問題避而不談。考慮到12月已進行「鷹派降息」，美聯儲局將在1月會議上暫緩降息行動，等待更多數據才決定恢復或終止本降息周期。



*美國固定收益市場下挫，收益率曲線變平*



鮑威爾相對鷹派的立場令美國固定收益市場應聲下挫。市場原本預計2025年將會降息50個基點，但在新聞發布會後，預期降息幅度迅速降至30個基點。由於預期的降息幅度有所下降，短期利率下降10-15個基點，而長期利率下降8個基點，曲線明顯趨平。風險資產大幅波動，股市下跌3%，美國高收益產品息差擴大。



鑑於美聯儲局已放緩降息步伐，並繼續專注於實現雙重使命，市場在新的一年將對經濟事件更為關注。(wa)