20/12/2024 17:41

【美國減息】DWS：基於政策不確定性，料聯儲局3月才再減息

《環富通基金頻道20日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就12月FOMC會議發表評論。他指，美聯儲局於年內最後一次議息會議符合市場預期，下調政策利率25基點，新目標區間為4.25厘至4.50厘。最新經濟預測中位數反映，2025年或將只減息兩次，大幅低於早前預期的四次，正好與DWS最近的預測一致。預測調整主要反映市場對明年通脹略高的預期，核心個人消費支出通脹率由原先2.2%上調至2.5%，而經濟增長及失業率預測則大致維持不變，亦與DWS預期相若。長期中性利率估計維持在3厘，處於DWS預測的3厘至3.5厘區間之內。短期前瞻指引方面，會後聲明措辭趨於鷹派，刪除了「額外」一詞，並在確定下一步行動時新增「幅度和時間」作為考慮參考，暗示未來減息步伐放緩。預期基於政策不確定性，當局或會選擇跳過1月會議，至3月才會再度減息。



*鮑威爾暗示若抗通脹進程停滯，美聯儲局或選擇觀望*



鮑威爾主席在記者會上坦言，是次減息決定分歧頗大，並指通脹呈「橫行」走勢。此番言論或暗示，若抗通脹進程出現停滯，美聯儲局或會選擇觀望。鮑威爾指政治不確定性令部分決策者對通脹持續緩和的信心減弱。對於關稅的潛在影響，鮑威爾引述2018年的分析作為參考基礎，提到在特定情況下，央行或會對一次性價格變動採取不干預態度。不過，他亦指由於未有具體內容，加上當前經濟環境已有所不同，關稅對貨幣政策的影響可能有別於當年。儘管存在諸多不確定性，鮑威爾仍然相信通脹的緩減趨勢未變，主要源於勞動市場降溫，不會形成推高價格的壓力。



整體而言，更加確信美聯儲局將需要較長時間才會把利率降至中性水平。然而，面對政治不確定性升溫，必須保持警覺。關稅一般屬一次性價格變動，12個月後便會從通脹數據中自然消退。但部分經濟預測模型顯示，關稅或會對需求及勞動市場帶來負面影響。另一方面，過往經驗表明，財政刺激及勞動力供應下降（或源於入境移民減少）確實會加劇價格壓力。這些相互競爭的效應最終如何演變，目前仍高度不確定。(wa)