20/12/2024 09:14

《傾力救市》國務院研究室：明年要實施更加積極的財政政策

《經濟通通訊社20日專訊》官媒《新華社》昨推出第十期「中國經濟圓桌會」大型訪談節目，邀請國務院研究室綜合一司司長劉日紅等解讀中經會精神。



劉日紅表示，明年要實施更加積極的財政政策，其中「更加積極」主要體現在三個方面：一是體現在規模上，明年將提高財政赤字率、增加發行超長期特別國債、增加地方政府專項債券的發行使用；二是在進度上，明年要加快各項財政資金的下達、撥付，盡早落實到項目上、形成實際工作的成果；三是體現在結構上，優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁。劉日紅認為，這一部署從一個側面體現了明年財政政策更加積極發力的方向。



此外，今年會議強調「黨政機關要堅持過緊日子」，意味著要騰出更多資金支持發展急需和民生所盼，這也是「更加積極」內涵的體現。(ry)