20/12/2024 09:04

《ＡＩ熱潮》字節跳動：市場炒作豆包概念股，投資者勿輕信傳言

《經濟通通訊社20日專訊》近期，資本市場出現炒作「豆包概念股」現象，字節跳動就此發布風險提示稱，市場流傳著眾多誇大其詞甚至是虛構的內容，涉及字節跳動資本開支、數據中心花費、AI硬件、應用合作等多方面。請投資者切勿輕信市場傳言，以免遭受不必要的投資損失。



據《南財快訊》不完全統計，目前已有多家上市公司在公告或互動易上表示，與豆包沒有合作，包括南興股份(深:002757)、捷成股份(深:300182)、華斯股份(深:002494)、兆訊傳媒(深:301102)、線上線下(深:300959)、挖金客(深:301380)、創源股份(深:300703)、東港股份(深:002117)、環球印務(深:002799)，青木科技(深:301110)、移遠通信(滬:603236)、貝仕達克(深:300822)。(ry)