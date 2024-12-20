20/12/2024 17:33

《行業數據》民航局：11月內地航企旅客運輸量同比增15.2%

《經濟通通訊社20日專訊》中國民航局今日發布數據顯示，11月，全國民航完成運輸總周轉量122.5億噸公里，同比增長20.5%，民航客運和貨運均實現同比兩位數增長。



客運方面，11月，國內航空公司共完成旅客運輸量5643.4萬人次，同比增長15.2%。其中，國際航線恢復至2019年同期的94.3%，單月國際航線旅客運輸量連續5個月較2019年同期恢復超過90%。



貨運方面，11月，全國民航共完成貨郵運輸量83.9萬噸，同比增長16.6%，單月貨郵運輸量連續3個月達到80萬噸量級。



*首11月民航載客量6.7億人次，超2019年全年*



今年前11個月，全國民航共完成運輸總周轉量1360.9億噸公里，同比增長25.9%；共完成旅客運輸量6.7億人次，同比增長18.3%，超過2019年全年客運規模；全國民航共完成貨郵運輸量813.7萬噸，同比增長23.1%。(jq)