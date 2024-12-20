20/12/2024 18:04

【聚焦數據】廣東前11月全省規模以上工業增加值同比增4.3%

《經濟通通訊社20日專訊》廣東統計局發布11月經濟運行數據顯示，11月，全省規模以上工業增加值同比增長2.1%，其中汽車製造業增長5.4%，增速比上月加快3.1個百分點。1-11月，全省規模以上工業增加值同比增長4.3%，全省在產工業行業大類增長面64.1%。



*首11月固投降4.6，扣除房地產開發投資增1.6%*



1-11月，全省固定資產投資同比下降4.6%；扣除房地產開發投資，全省固定資產投資增長1.6%。房地產開發投資下降17.6%，商品房銷售面積下降23.8%，降幅連續8個月收窄。



在大規模設備更新帶動下，設備工器具購置投資增長18.4%，其中工業設備工器具購置投資增長19.8%。工業投資增長6.9%，佔全部投資比重繼續提高至37.1%。



新動能投資保持快速增長，先進製造業和高技術製造業投資分別增長10.8%、10.4%。其中，裝備製造業投資增長13.6%，電子及通信設備製造業增長16.3%。



基礎設施投資下降0.2%，降幅比1-10月收窄0.5個百分點。其中，鐵路運輸業投資增長19.5%，電力、熱力生產和供應業投資增長5.2%，生態保護和環境治理業投資增長3.0%。



*廣東11月消費增2.2%，首11月增1%*



此外，11月，全省社會消費品零售總額同比增長2.2%。按消費類型分，商品零售增長2.4%，餐飲收入增長1.1%。1-11月，全省社會消費品零售總額4.39萬億元人民幣，同比增長1.0%，增速比1-10月加快0.1個百分點。全省居民消費價格指數(CPI)同比下降0.4%，降幅與上月持平。1-11月，CPI同比持平。(jq)