20/12/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升42點子，報7.2950

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1901，較上個交易日升10點子，上個交易日報7.1911。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開42點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2992。



市場人士指出，中間價持穩及離岸人民幣流動性收緊表明監管維穩態度堅定。雖然美元買盤偏強，但在岸市場上國有大行適度提供美元流動性的助力，有望在短期內限制人民幣跌幅。



一中資行交易員稱，「感覺監管的壓力比較大，預計還要結合宏觀經濟形勢等多方面因素，可能才能真的破7.3。」



馬來亞銀行最新點評稱，雖然美指大漲，但已呈現「雙頂」形態。鑒於市場預期在得到美聯儲印證後往往會出現超調，隨後又會因其他數據的公布而有所緩和，預計短期內美指存在下行風險。(jq)