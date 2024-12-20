20/12/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升7點子止七連跌，報7.2985

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2985，較上個交易日4時30分收盤價升7點子，結束七連跌，全日在7.2900至7.2993之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升23點子，報7.3071。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1901，較上個交易日升10點子，上個交易日報7.1911。



市場人士指出，外部美元強勢不減，監管持續通過中間價釋放政策信號，離岸人民幣流動性也保持收緊，短期人民幣跌幅料受限，維持在7.3關口下方震盪。



海通證券宏觀團隊認為，2025年外部不確定因素可能加大，中國經濟需要進一步提振，預計人民幣匯率仍需要穩定。匯率走勢關鍵還是看政策上的抉擇，如果要穩匯率，政策工具和空間仍較豐富。(jq)