20/12/2024 17:22

《本港經濟》金管局：第三季信用卡總交易量按年增19.6%

《經濟通通訊社20日專訊》金管局公布，於今年第三季末，在市面流通的信用卡總數為2030萬張，按季上升2%，按年上升3.9%。



第三季信用卡總交易量為3.29億宗，較上一季增加2.2%，較去年同期則增加19.6%，信用卡交易總額為2488億元，較上一季增加4%，按年增加9.8%。交易總額當中，1640億元(65.9%)為香港消費，759億元(30.5%)為海外消費，90億元(3.6%)為現金貸款。



在今年第三季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加4.3%至5402萬宗，總額則按季增加2.5%至684億元。與2023年同期比較，今年第三季的扣帳卡總交易量增加18.2%，總額增加0.3%。(cl)