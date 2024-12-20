20/12/2024 08:51

【外圍經濟】日本核心通脹率3個月來首次加速，數據有利央行加息

《經濟通通訊社20日專訊》在日本央行決定維持利率不變次日，總務省公布核心通脹率3個月來首次加速，有利央行加息。



受能源價格上漲推動，11月份不包括新鮮食品在內的核心消費者價格指數(CPI)按年上漲2.7%。數據高於2.6%的普遍預期，也高於10月份2.3%的漲幅。



最新數據支持了分析師的觀點，即通脹繼續與日本央行的預期相符，日本央行可能會逐步加息，繼續降低貨幣寬鬆程度。



*日本官員或干預匯市*



日圓在美、日公布利率決策後走跌，美元兌日圓最新報157.81。野村Yujiro Goto和Yusuke Miyairi等策略師周四(19日)在一份報告中表示，「鑒於今天的價格走勢，我們認為美元兌日圓現在處於日本財務省可能開始對外匯市場進行口頭干預的水平」。(rc)