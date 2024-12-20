20/12/2024 10:18

【外圍經濟】美國第3季GDP按季增長3.1%，勝預期

《經濟通通訊社20日專訊》美國第3季國內生產總值(GDP)以年率計，終值按季增長3.1%，高於初值及市場預期的2.8%。



季內個人消費支出(PCE)物價指數終值升1.5%，與初值相同；核心PCE物價指數升2.2%，略高於初值。



*美國上周新領失業救濟人數減少2.2萬人*



美國上周新領失業救濟人數減少2.2萬人，至22萬人，低於市場預期的23萬人。



此外，4周平均新領失業救濟人數增加1250人。截至本月7日，該星期持續申領失業救濟人數出乎意料減少5000人，至187.4萬人，市場原先預期為增加至189萬人。(rc)