20/12/2024 16:23

【外圍經濟】美國星巴克工會勞資談判破裂，將在三個城市罷工5日

《經濟通通訊社20日專訊》代表美國星巴克咖啡師的工會宣布，由於勞資談判陷入僵局，計劃從周五(20日)起進行為期5天的罷工。



罷工將覆蓋洛杉磯、芝加哥和西雅圖的工會所屬星巴克門店。工會指出，罷工決定是因為星巴克未能立即為工會咖啡師加薪。



星巴克則在聲明中回應，表示工會本周過早結束談判，強調公司願意繼續談判以達成協議，呼籲工會重返談判桌。



星巴克還強調，雙方已就30多個工人關心的問題達成了有意義的協議，包括經濟需求，且公司致力於提升員工體驗，為每周工作至少20小時的咖啡師提供平均每小時30美元的薪資和福利。(rc)