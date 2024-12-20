20/12/2024 14:54

【外圍經濟】美股迎考驗，史上最大「三巫日」今夜來襲

《經濟通通訊社20日專訊》周五將有近7萬億美元的股票和基金期權到期，同時標普500指數將進行調整，此外，聯儲局最青睞的PCE通脹指標也將發布。華爾街迎來新的考驗，史上最大規模「三巫日」。



根據衍生品分析公司Asym 500的最新估計，周五約有6.5萬億美元與個股、指數和ETF相關的期權將到期。其他機構給出的名義價值甚至更高，為7.7萬億美元，將是有記錄以來的最大規模。



此外，標普500等基準指數將會重新平衡，意味著大量投資者將圍繞這些倉位進行交易，單日交易量通常位居1年中最高水平。下周一(23日)開盤前，Apollo Global Management和Workday將取代Qorvo和Amentum Holdings，成為標普500指數的新成員。



另外值得注意的是，今晚還將發布聯儲局最青睞的通脹數據，即核心PCE物價指數，這將為美股帶來更多的不確定性。(rc)