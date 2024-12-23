23/12/2024 16:45

《外圍焦點》美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社23日專訊》美國PCE增幅降至5個月來最低，提升市場對2025年美聯儲局降息押注。美股三大指數上周五（20日）收市報升。道指升498.02點或1.18%，報42840.26點；標普500指數升63.77點或1.09%，報5930.85點；納指升199.83點或1.03%，報19572.60點。港股方面，恆生指數收市報19883，升162點或0.8%，成交1273億元。



各國重要經濟活動方面，24日本港時間凌晨2:30am，加拿大央行公布管理委員會12月11日貨幣政策討論摘要。



數據方面，今晚9:00pm，美國公布11月建築許可。9:30pm，美國公布11月耐用品訂單，料由0.3%逆轉至下滑0.3%。11:00pm，美國公布11月新屋銷售，料由61萬升至67萬，月率料由下滑17.3%改善至升9.8%。(wa)