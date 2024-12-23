23/12/2024 07:52

《國金頭條》PCE數據提振降息預期，美股三大指數反彈

《經濟通通訊社23日專訊》美國PCE增幅降至5個月來最低，提升市場對2025年聯儲局降息押注。美股三大指數上周五（20日）收市報升，道指反彈近500點。



道指升498.02點，或1.18%，報42840.26點；標普500指數升63.77點，或1.09%，報5930.85點；納指升199.83點，或1.03%，報19572.60點。



雖然道指經過周三(18日)大跌逾千點後雖然出現反彈，但三大股指均錄得周線跌幅，道指本周累跌2.25%；標普500指數下跌1.99%；納指跌1.78%。



聯儲局看重的通脹指標 -- 11月不包括食品和能源項目的核心個人消費支出價格指數(PCE)較10月上漲0.1%，按月漲幅創下了5月以來最低紀錄，按年則升2.8%。



*美元從兩年高位回落*



降息預期推動美元從兩年高點回落，但仍連續第三周上漲。美匯指數於紐約尾盤跌0.59%，至107.79，周線漲0.72%。美元兌日圓跌0.9%，至156.05，本周漲幅縮小至約1.6%。歐元兌美元漲0.8%，至1.0442。英鎊兌美元漲0.8%，至1.605。



紐約期金升1.51%，報每盎司2647.59美元。紐約期油升0.17%，報每桶69.50美元；布蘭特期油升0.16%，報每桶72.57美元。雖然全球原油需求增長整體放緩，但美匯指數從高位稍為回落，帶動油價輕微上升。(jf)